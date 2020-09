Coppa Italia, oggi in campo le fasi preliminari: il programma completo (Di mercoledì 23 settembre 2020) oggi si scende in campo per giocare due partite delle fasi preliminari della Coppa Italia. Ecco di seguito il programma. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020)si scende inper giocare due partite delledella. Ecco di seguito il

sscnapoli : ?? | Primavera Tim Cup, domani #NapoliAscoli per il primo turno di Coppa Italia. I convocati ??… - il_leccese : Coppa Italia Primavera, il Lecce regola il Benevento per 4-1 - 100x100Napoli : Oggi torna in campo la #CoppaItalia. - spiraleo_ : @OfficialASRoma non dimenticherò mai il goal di Gervinho al 79' in coppa Italia ?? - CiroTroise : RT @Iamnaples: Alle 16:00 andrà in scena #NapoliAscoli, partita di #CoppaItalia Primavera: questo il preview del direttore @CiroTroise per… -