Chelsea, Lampard teme le… spie: fa installare sistema di telecamere con tecnologia all’avanguardia ai campi di allenamento (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci risiamo. Frank Lampard teme di incappare in una Spy Stories 2.0. Ebbene sì, perché il tecnico del Chelsea era già stato protagonista in passato di qualcosa di simile, quando il Leeds di Bielsa aveva letteralmente fatto spiare il suo Derby County. E allora, come riporta il Sun, prevenire è meglio che curare...Lampard: telecamere di massima sicurezzacaption id="attachment 856905" align="alignnone" width="662" Lampard (getty images)/captionCome scrive il tabloid inglese, nel tentativo di evitare che altre sue tattiche possano trapelare al di fuori del Chelsea, Lampard spera di avere l'ok per far installare telecamere di massima sicurezza ai campi di ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci risiamo. Frankdi incappare in una Spy Stories 2.0. Ebbene sì, perché il tecnico delera già stato protagonista in passato di qualcosa di simile, quando il Leeds di Bielsa aveva letteralmente fatto spiare il suo Derby County. E allora, come riporta il Sun, prevenire è meglio che curare...di massima sicurezzacaption id="attachment 856905" align="alignnone" width="662"(getty images)/captionCome scrive il tabloid inglese, nel tentativo di evitare che altre sue tattiche possano trapelare al di fuori delspera di avere l'ok per fardi massima sicurezza aidi ...

ItaSportPress : Chelsea, Lampard teme le... spie: fa installare sistema di telecamere con tecnologia all'avanguardia ai campi di al… - luca7goldenwing : @hyperrpressing @fabbricainter Nessuno in uk parla di Kante ceduto, gioca titolare ed è fondamentale per Lampard, i… - Fefnir7 : @EmmeEmm_ @_enz29 Il Chelsea vuole Rice per esplicita richiesta di Lampard e per la linea societaria di puntare sui… - MarcoSimoni4 : @BullaInterista Allora,60 milioni il Totthenam non te li da,la Fiorentina per meno di 40 non te lo da,X il Chelsea… - fabbricainter : @max_cremascoli l'obiettivo di lampard quale sarebbe? Vincere la premier? Non è pronto questo chelsea,quindi... -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Lampard Chelsea, Lampard ha paura degli spioni e fa installare le telecamere al campo di allenamento Corriere della Sera Chelsea, Lampard ha paura degli spioni e fa installare le telecamere al campo di allenamento

Lo hanno fregato una volta, quindi perché rischiare che la storia si ripeta? Nel gennaio del 2019 Frank Lampard era infatti alla guida del Derby County e prima della sfida con il Leeds aveva beccato d ...

Mercato: fumata bianca per Suarez all'Atletico Madrid, Candreva vicino alla Sampdoria

ROMA - Risolto il tormentone attaccante in casa Juventus con l'arrivo di Morata e celebrato il tanto atteso matrimonio tra l'Inter e Vidal, a prendersi la scena è l'Atletico Madrid che chiude per Luis ...

Lo hanno fregato una volta, quindi perché rischiare che la storia si ripeta? Nel gennaio del 2019 Frank Lampard era infatti alla guida del Derby County e prima della sfida con il Leeds aveva beccato d ...ROMA - Risolto il tormentone attaccante in casa Juventus con l'arrivo di Morata e celebrato il tanto atteso matrimonio tra l'Inter e Vidal, a prendersi la scena è l'Atletico Madrid che chiude per Luis ...