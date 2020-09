Calciomercato Inter, è fatta per il suo addio: andrà in Ligue One (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’Inter chiude un colpo di Calciomercato in uscita con l’addio del difensore che vestirà i panni del Lorient, club di Ligue One, per rilanciare la propria carriera L’Inter ha chiuso… L'articolo Calciomercato Inter, è fatta per il suo addio: andrà in Ligue One proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’chiude un colpo diin uscita con l’del difensore che vestirà i panni del Lorient, club diOne, per rilanciare la propria carriera L’ha chiuso… L'articolo, èper il suo: andrà inOne proviene da .

Inter : ?? | UFFICIALE @kingarturo23 è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - DiMarzio : Contatti in corso @sscnapoli @Inter per @vecino #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - Chiariello_CS : RT @DiMarzio: #Napoli - #Vecino, proseguono i contatti per trovare l'intesa su formula e cifre - PisuDavi : #Napoli, trattativa in corso per #Vecino #Calciomercato -