Calciomercato Inter – Candreva alla Samp con l'intervento di Ferrero

Calciomercato Inter – Sembra concluso l'accordo tra i nerazzurri e la Sampdoria per il passaggio di Antonio Candreva in blucerchiato. Stando alle ultime indiscrezioni sono intervenuti per convincere il giocatore direttamente mister Claudio Ranieri e il presidente Massimo Ferrero e a quanto pare l'esterno ha detto sì al presidente blucerchiato per il trasferimento con cui dovrebbe firmare un contratto di tre anni da complessivi 4,5 milioni. Questa operazione darebbe il via al trasferimento di Darmian in nerazzurro.

