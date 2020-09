Assalto a portavalori, spari e paura tra la gente (Di mercoledì 23 settembre 2020) Panico e paura nel napoletano. Assalto a un portavalori davanti ad una banca: la tentata rapina in pieno giorno. Napoli, un gruppo di malviventi ha assaltato un portavalori davanti ad una banca a Giugliano. Il fatto è accaduto in pieno giorno e c’è stata anche una sparatoria tra la gente. Gli uomini con il volto … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020) Panico enel napoletano.a undavanti ad una banca: la tentata rapina in pieno giorno. Napoli, un gruppo di malviventi ha assaltato undavanti ad una banca a Giugliano. Il fatto è accaduto in pieno giorno e c’è stata anche una sparatoria tra la. Gli uomini con il volto … L'articolo proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Assalto a portavalori nel Napoletano, spari tra la gente #napoli - hellas_army : Come da tradizione il 23 settembre a #vipiteno iniziano i festeggiamenti per San Silvestro VIPITENO LIBERA #miserie - Notiziedi_it : Assalto a portavalori a Giugliano: spari e panico tra la gente - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Napoli, assalto a portavalori davanti a una banca a Giugliano: sparatoria tra la gente e panico - Vivodisogniebas : RT @TgrRai: Assalto a un portavalori in pieno giorno a Giugliano, #Napoli. Tre persone armate e con il volto coperto hanno fatto fuoco con… -