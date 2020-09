Veneto, dopo il trionfo Zaia nega ogni rivalità con Salvini. E dice: “Nella Lega non ci sono anime diverse, casomai sensibilità diverse” (Di martedì 22 settembre 2020) Alla lista Zaia Presidente vanno 24 seggi, agli altri alleati di governo del Veneto ne vanno 17 (9 a Salvini-Lega, uno a Lista Veneto Autonomo, 5 a Fratelli d’Italia e due a Forza Italia). Alla coalizione di Arturo Lorenzoni restano soltanto 8 seggi: 6 al Pd, uno ciascuno a Il Veneto che vogliamo ed Europa Verde. I numeri sono impietosi, non solo verso gli avversari, ma anche nello sbilanciamento con il proprio partito. Il governatore riconfermato del Veneto da solo ha praticamente la maggioranza del consiglio regionale. Il che significa che potrà fare quello che vuole. Inoltre, l’opposizione è rimasta orfana del Movimento 5 stelle che contava su 5 consiglieri, comunque una spina nel fianco. Adesso è fuori dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Alla listaPresidente vanno 24 seggi, agli altri alleati di governo delne vanno 17 (9 a, uno a ListaAutonomo, 5 a Fratelli d’Italia e due a Forza Italia). Alla coalizione di Arturo Lorenzoni restano soltanto 8 seggi: 6 al Pd, uno ciascuno a Ilche vogliamo ed Europa Verde. I numeriimpietosi, non solo verso gli avversari, ma anche nello sbilanciamento con il proprio partito. Il governatore riconfermato delda solo ha praticamente la maggioranza del consiglio regionale. Il che significa che potrà fare quello che vuole. Inoltre, l’opposizione è rimasta orfana del Movimento 5 stelle che contava su 5 consiglieri, comunque una spina nel fianco. Adesso è fuori dal ...

