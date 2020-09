'Vardirex 2020' fra alluvioni e incendi (Di martedì 22 settembre 2020) SULMONA, 22 SET - Simulazione di più emergenze connesse a eventi calamitosi, per testare l'impegno dei soggetti chiamati a intervenire in forma simultanea e coordinata: è 'Vardirex 2020', Various ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 settembre 2020) SULMONA, 22 SET - Simulazione di più emergenze connesse a eventi calamitosi, per testare l'impegno dei soggetti chiamati a intervenire in forma simultanea e coordinata: è '', Various ...

Sulmona, 22 settembre– Conferenza stampa questo pomeriggio a Sulmona, all’interno della Badia Morronese, per presentare l’operazione Vardirex 2020 maxi operazione di protezione civile. Presenti Lucian ...

(ANSA) - SULMONA, 22 SET - Simulazione di più emergenze connesse a eventi calamitosi, per testare l'impegno dei soggetti chiamati a intervenire in forma simultanea e coordinata: è 'Vardirex 2020' ...

