Ucciso l’arbitro Daniele De Santis con la sua compagna | è caccia all’uomo

(Di martedì 22 settembre 2020) In un condominio di via Montello a Lecce un uomo e una donna sono stati accoltellati a morte. I loro corpi sono stati trovati sulle scale del palazzo in cui sembra che abitassero: si tratta diDe, arbitro di Serie C, e la fidanzata, Eleonora Manta. Ora è in atto unaall’uomo per tentare di catturare il responsabile del duplice omicidio: i carabinieri cercano un uomo sulla sessantina armato di coltello. Il duplice omicidio e laall’uomo Da quello che si apprende ora in un primo momento, Desarebbe stato l’amministratore del condominio in questione che si troverebbe nei pressi della stazione centrale di Lecce. Proprio lì si è consumato il duplice delitto. Qualcuno ha rivelato di aver sentito delle urla e poi di aver visto ...