Truffa per la cittadinanza a Suarez: esame concordato (Di martedì 22 settembre 2020) Suarez Truffa cittadinanza – La cittadinanza italiana di Luis Suarez è stata ottenuta con una Truffa. E' quanto ha accertato un'inchiesta della Gdf e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione nell'università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia. Dalle indagini – scrive l'ANSA … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

