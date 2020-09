Suarez-Atletico | dall' accordo ai dubbi | ora il Barcellona frena

(Di martedì 22 settembre 2020) La notte porta sempre consiglio. Josep Maria Bartomeu si è reso conto che non è proprio una grande idea pagare a Luismetà del lauto stipendio per la stagione 20-21 e cederlo gratis all'...

tancredipalmeri : BOMBA! Il presidente del Barcellona Bartomeu ha personalmente bloccato il passaggio di Suarez all’Atletico! Adesso… - FBiasin : #Cavani alla fine potrebbe andare all'#Atletico, perché #Suarez è stato bloccato dal #Barça, che lo avrebbe lasciat… - carlolaudisa : Il ritorno di #Morata alla #Juve chiude il giro (a vuoto) delle punte. Prestito biennale per Alvaro da 10+10 all'… - GiovaMus : RT @federicocasotti: Tutto vero: se Luis Suarez non dovesse riuscire a liberarsi dal Barcellona, l'Atletico Madrid potrebbe virare su Luis… - RoNando82 : RT @antoruotolo: Dopo aver dirottato Haaland verso Dortmund e Icardi verso Parigi, ancora un gran colpo di mercato di Paratici che con una… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez Atletico

In queste ore sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Luis Suarez all’Atletico Madrid, con Morata alla Juventus, ma potrebbe arrivare l’ennesimo colpo di scena È un calciomercato che non ...Il Barcellona non vorrebbe rafforzare una diretta concorrente ROMA (ITALPRESS) - Il passaggio di Luis Suarez all'Atletico Madrid è tutt'altro che scontato. Anzi, nelle ultime ore si sarebbe ...