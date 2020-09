Sileri: “Giusto riaprire gli stadi. Mille persone sono troppo poche” (Di martedì 22 settembre 2020) Il viceministro Sileri sulla riapertura degli stadi: “Giusto riportare i tifosi nell’impianti”. ROMA – In un’intervista a InBlu Radio il viceministro Sileri è intervenuto sulla riapertura degli stadi: “A maggio ero contrario, perché secondo me era troppo presto. Visto l’andamento dei contagi in queste ultime settimane, è giusta la decisione di riportare i tifosi negli impianti, ovviamente non con la capienza completa. Anche se ritengo che Mille tifosi siano troppo pochi Mille posti“. Il numero due del Dicastero della Saluta ha aggiunto: “Io sono per una riapertura graduale degli stadi, che consenta un utilizzo dello stadio ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020) Il viceministrosulla riapertura degli: “Giusto riportare i tifosi nell’impianti”. ROMA – In un’intervista a InBlu Radio il viceministroè intervenuto sulla riapertura degli: “A maggio ero contrario, perché secondo me erapresto. Visto l’andamento dei contagi in queste ultime settimane, è giusta la decisione di riportare i tifosi negli impianti, ovviamente non con la capienza completa. Anche se ritengo chetifosi sianopochiposti“. Il numero due del Dicastero della Saluta ha aggiunto: “Ioper una riapertura graduale degli, che consenta un utilizzo delloo ...

