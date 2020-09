Roma, caso Diawara: il giallo del via libera dalla Lega (Di martedì 22 settembre 2020) La Roma spera. Dopo il caso Diawara, il rischio di una sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona è concreto. C’è però un giallo che potrebbe attenuare le responsabilità dei giallorossi: sabato mattina la Lega avrebbe inviato una mail per avvertire del problema, ma a Trigoria non risulta. Inoltre, quando l’alert del sistema informatico della Lega ha evidenziato l’errore due ore prima dell’inizio della partita, la Roma avrebbe ricevuto l’ok per procedere lo stesso. La decisione del giudice verrà presa oggi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Laspera. Dopo il, il rischio di una sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona è concreto. C’è però unche potrebbe attenuare le responsabilità deirossi: sabato mattina laavrebbe inviato una mail per avvertire del problema, ma a Trigoria non risulta. Inoltre, quando l’alert del sistema informatico dellaha evidenziato l’errore due ore prima dell’inizio della partita, laavrebbe ricevuto l’ok per procedere lo stesso. La decisione del giudice verrà presa oggi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

