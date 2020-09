Regionali, Conte: “Non mi sono mai sentito in bilico, ma non sono nemmeno inamovibile. Rimpasto? Non ne sento l’esigenza” (Di martedì 22 settembre 2020) “I commentatori sino all’altro giorno mi descrivevano in bilico, ma io non mi sono mai sentito in biblico. Oggi mi descrivono inamovibile, ma non mi sento inamovibile“. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a margine del Welfare Index Pmi 2021 ha commentato i risultati delle elezioni Regionali e del referendum, che hanno di fatto rafforzato il governo. “Avevo già detto che non sarebbe stato un voto nazionale“, ha aggiunto Conte, “e ora non mi sento di cambiare idea”. E ai cronisti che gli chiedevano di un possibile Rimpasto all’interno del governo ha risposto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “I commentatori sino all’altro giorno mi descrivevano in, ma io non mimaiin biblico. Oggi mi descrivono, ma non mi“.le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, che a margine del Welfare Index Pmi 2021 ha commentato i risultati delle elezionie del referendum, che hanno di fatto rafforzato il governo. “Avevo già detto che non sarebbe stato un voto nazionale“, ha aggiunto, “e ora non midi cambiare idea”. E ai cronisti che gli chiedevano di un possibileall’interno del governo ha risposto che ...

