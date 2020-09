Pistocchi:”Il caso Suarez è una vergogna, si capisce che c’entra il calcio” (Di martedì 22 settembre 2020) Pistocchi sul caso Suarez Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live parlando del caso Suarez vera e proprio protagonista del giorno. Ecco … L'articolo Pistocchi:”Il caso Suarez è una vergogna, si capisce che c’entra il calcio” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 22 settembre 2020)sulMaurizio, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live parlando delvera e proprio protagonista del giorno. Ecco … L'articolo:”Ilè una, siche c’entra il calcio” proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : Ecco il Tiki Taka di Chiambretti: c’è Zazzaroni, fuori lo sgradito Pistocchi - Tacca1977 : RT @simondritt: Tra poco a Sky per discutere il caso Suarez: Pistocchi, Ziliani e Crosetti - pc_ste : RT @simondritt: Tra poco a Sky per discutere il caso Suarez: Pistocchi, Ziliani e Crosetti - simondritt : Tra poco a Sky per discutere il caso Suarez: Pistocchi, Ziliani e Crosetti - Masenko84 : @AlfonsoFofo60 la gazzetta che fino ad ieri per Pistocchi scriveva cavolate perché oggi è diventata la verità assol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi ”Il