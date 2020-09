“Pirlo si presenta in giacca e non mette le dita nel naso”, la durissima frecciata a Sarri (Di martedì 22 settembre 2020) “La Juventus ha un allenatore zen che non parla, forse un ventriloquo. Porta la camicia bianca, giacca e cravatta. Entra sul campo insieme al presidente Agnelli, Andrea più Andrea. Non mastica filtri ma chewing-gum, non si mette le dita nel naso. Pirlo probabilmente della vita ha già capito tutto. E quando c’è da dire qualcosa alla squadra, lo lascia fare al fidato vice Baronio”. E’ un estratto di Repubblica (ripreso da TuttoJuve) a firma Maurizio Crosetti in cui il giornalista, esaltando le doti del neo allenatore bianconero Andrea Pirlo, sminuisce quelle dell’ex Sarri, poco gradito dal presidente Agnelli – probabilmente – anche a causa di queste piccole abitudini. Clamoroso Suarez: la cittadinanza italiana è stata ottenuta con una ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) “La Juventus ha un allenatore zen che non parla, forse un ventriloquo. Porta la camicia bianca,e cravatta. Entra sul campo insieme al presidente Agnelli, Andrea più Andrea. Non mastica filtri ma chewing-gum, non silenel naso. Pirlo probabilmente della vita ha già capito tutto. E quando c’è da dire qualcosa alla squadra, lo lascia fare al fidato vice Baronio”. E’ un estratto di Repubblica (ripreso da TuttoJuve) a firma Maurizio Crosetti in cui il giornalista, esaltando le doti del neo allenatore bianconero Andrea Pirlo, sminuisce quelle dell’ex, poco gradito dal presidente Agnelli – probabilmente – anche a causa di queste piccole abitudini. Clamoroso Suarez: la cittadinanza italiana è stata ottenuta con una ...

