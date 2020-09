Legge elettorale, ora per Pd e 5stelle non c'è alcuna fretta (Di martedì 22 settembre 2020) La necessità di una nuova Legge elettorale, invocata dal Pd di Zingaretti prima del voto come una delle condizioni imprescindibili per sostenere il Sì al Referendum, ora di colpo sembra allontanarsi e non di poco. “I tempi non sono prevedibili”, spiega uno dei colonnelli del segretario dem, “anche perché prima c’è da sistemare la questione dei collegi, stabilita dalla Legge 51 del 2019, e questa la si fa sulla base dell’attuale Legge elettorale entro i prossimi due mesi”. Poi, “siccome vengono prima le questioni costituzionali”, precisa la fonte, “la cosa più importante è il voto ai diciottenni, dove si è già fatta una lettura completa alla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) La necessità di una nuova, invocata dal Pd di Zingaretti prima del voto come una delle condizioni imprescindibili per sostenere il Sì al Referendum, ora di colpo sembra allontanarsi e non di poco. “I tempi non sono prevedibili”, spiega uno dei colonnelli del segretario dem, “anche perché prima c’; da sistemare la questione dei collegi, stabilita dalla51 del 2019, e questa la si fa sulla base dell’attualeentro i prossimi due mesi”. Poi, “siccome vengono prima le questioni costituzionali”, precisa la fonte, “la cosa più importante; il voto ai diciottenni, dove si; già fatta una lettura completa alla ...

lauraboldrini : Salvini voleva dare la spallata al governo.Ha fallito anche stavolta. Il Pd risulta essere il primo partito in qu… - RaffaeleFitto : Emiliano infrange il silenzio elettorale in spregio ad ogni regola, facendo pubbliche dichiarazioni e sponsorizzand… - mirellaliuzzi : Grazie a tutti i cittadini che hanno confermato quanto ha votato il Parlamento circa la riduzione del numero dei pa… - CriCristinaCri : RT @lauraboldrini: Salvini voleva dare la spallata al governo.Ha fallito anche stavolta. Il Pd risulta essere il primo partito in quasi t… - utini19 : RT @utini19: Imperativo rivedere la legge elettorale e pure le dinamiche parlamentari che ancora permettono fuoriuscite di politici dal pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Ora tocca alla legge elettorale. Dalle divisioni sulle preferenze ai malumori dei renziani: i nodi da sciogliere Open I flop delle Regionali in Capitanata: debacle Leo Di Gioia, Rosa Barone quasi dimezzata. Fuori dai giochi Barbara Matera

Il premio di maggioranza, in base alla legge elettorale, si determina sulla percentuale della coalizione vincitrice, con oltre il 40% vengono assegnati 29 seggi in aggiunta al presidente Michele ...

Campania, De Luca: affermazione oltre le liste. Caldoro: voto emotivo, ha...

Un risultato elettorale “che non può essere letto in termini di destra e di sinistra ma la mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze ...

Il premio di maggioranza, in base alla legge elettorale, si determina sulla percentuale della coalizione vincitrice, con oltre il 40% vengono assegnati 29 seggi in aggiunta al presidente Michele ...Un risultato elettorale “che non può essere letto in termini di destra e di sinistra ma la mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze ...