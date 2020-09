L’assemblea generale dell’Onu è ancora più marginale con il covid-19 (Di martedì 22 settembre 2020) A causa della pandemia quest’anno l’evento consisterà in una successione di video preregistrati e di raccomandazioni che resteranno lettera morta. E la cosa è tanto più pericolosa in un mondo dove il multilateralismo è sotto attacco. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 22 settembre 2020) A causa della pandemia quest’anno l’evento consisterà in una successione di video preregistrati e di raccomandazioni che resteranno lettera morta. E la cosa è tanto più pericolosa in un mondo dove il multilateralismo è sotto attacco. Leggi

ItalyMFA : ???????? #UNGA L'Italia è da sempre in prima linea nella battaglia per l'abolizione della pena di morte. Da anni prom… - btsnewsita : RT @RmNotizie: ARMY! Questo 24 settembre (17:00 ????) celebriamo l'anniversario dell'Assemblea generale dell'UNICEF utilizzando i seguenti ha… - RmNotizie : RT @RmNotizie: ARMY! Questo 24 settembre (17:00 ????) celebriamo l'anniversario dell'Assemblea generale dell'UNICEF utilizzando i seguenti ha… - marypurpleyou : RT @purple_borahae_: + In precedenza, nel 2018, l'UNICEF aveva invitato i BTS a unirsi al Global Youth Table dell'Assemblea generale delle… - purple_borahae_ : + In precedenza, nel 2018, l'UNICEF aveva invitato i BTS a unirsi al Global Youth Table dell'Assemblea generale del… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assemblea generale Anm conferma l’espulsione di Palamara. La replica: «Mai venduta la mia funzione» Il Sole 24 ORE