Lampedusa | altri 400 sbarchi E l' hotspot rischia di esplodere

Fausto Biloslavo Boom di arrivi, via ai trasferimenti sulle navi quarantena. Ad Agrigento fuga di trenta stranieri Nuova ondata di migranti a Lampedusa, circa 400 da mezzanotte di domenica, un migliaio negli ultimi due giorni, che fa scoppiare l'isola. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha lanciato messaggi infuocati: «Oltre milleduecento (1.256) presenze all'hotspot di Lampedusa. Ancora ammassati, di nuovo. Posso serenamente dire che alle parole (del governo nda) non sono seguiti i fatti». E ancora: «Il fenomeno degli sbarchi in Sicilia è affidato al clima, non alla politica. Se c'è brutto tempo si rallenta, con il bel tempo si arriva a flusso continuo. Se non bastassero i barchini, le navi quarantena sono piene di persone portate dalle Ong».

