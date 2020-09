Incendio nel campo profughi di Samos: a fuoco tre unità abitative, due minori in ospedale (Di martedì 22 settembre 2020) Un Incendio è scoppiato nel campo profughi di Samos, in Grecia, tra domenica notte e lunedì. Tre unità abitative sono andate in fiamme e due minori, secondo la ong Project Armonia, sono stati portati in ospedale. L’episodio è avvenuto a distanza di dieci giorni dai due giganteschi incendi che hanno devastato il campo di Moria, sull’isola di Lesbo, facendo sì che circa 12mila profughi restassero senza riparo, acqua e servizi igienici. A Samos si verificò un rogo, che causò lo sfollamento di 200 persone, lo scorso 27 aprile. L'articolo Incendio nel campo profughi di Samos: a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Unè scoppiato neldi, in Grecia, tra domenica notte e lunedì. Tre unitàsono andate in fiamme e due, secondo la ong Project Armonia, sono stati portati in. L’episodio è avvenuto a distanza di dieci giorni dai due giganteschi incendi che hanno devastato ildi Moria, sull’isola di Lesbo, facendo sì che circa 12milarestassero senza riparo, acqua e servizi igienici. Asi verificò un rogo, che causò lo sfollamento di 200 persone, lo scorso 27 aprile. L'articoloneldi: a ...

