illimity e Fabrick (Gruppo Sella) insieme nella fintech Hype (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – illimity e Fabrick, società tecnologica del Gruppo Sella per lo sviluppo dell'Open banking e dell'ecosistema fintech in Italia, hanno raggiunto un accordo di Joint Venture nella fintech Hype, attualmente detenuta al 100% da Fabrick. In particolare, illimity entrerà con una quota del 50%, in cambio della quale conferirà il proprio ramo d'azienda di Open Banking, sottoscriverà un aumento di capitale in denaro di Hype del valore di 30 milioni di euro ed emetterà nuove azioni illimity riservate a Fabrick pari al 7,5% del capitale per un controvalore di circa 45 milioni di euro.

