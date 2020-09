Harry, rapporti più sereni con William e Carlo (grazie ad Archie) (Di martedì 22 settembre 2020) Nella frattura tra i duchi di Sussex e la royal family britannica, potrebbe emergere a sorpresa un nuovo protagonista: baby Archie. Con la sua dolcezza, infatti, pare abbia regalato a tutti un sorriso durante il compleanno di papà Harry, la scorsa settimana. «Ha partecipato alla videochiamata con il principe Carlo e l’ha chiamato “pa”, lasciando tutti deliziosamente stupiti», ha rivelato una fonte al Sun. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) Nella frattura tra i duchi di Sussex e la royal family britannica, potrebbe emergere a sorpresa un nuovo protagonista: baby Archie. Con la sua dolcezza, infatti, pare abbia regalato a tutti un sorriso durante il compleanno di papà Harry, la scorsa settimana. «Ha partecipato alla videochiamata con il principe Carlo e l’ha chiamato “pa”, lasciando tutti deliziosamente stupiti», ha rivelato una fonte al Sun.

Il principe, ormai trasferitosi stabilmente in California, ha festeggiato il compleanno con due videochiamate: la prima con il fratello, la seconda con il papà. Ad entrambe avrebbe partecipato anche b ...

Quando Lady Diana chiamava il principe Filippo «caro papà»

Il principe Filippo è sempre stato dipinto come un uomo gelido, soprattutto nei confronti della prima nuora, la compianta lady Diana che nel 1992 si separò da suo figlio Carlo d’Inghilterra dopo undic ...

