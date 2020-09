Gruppo Cap avvia un progetto di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Dalla Barona a Stadera fino a Corso San Gottardo: sono questi i quartieri di Milano nei quali Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, avvierà un progetto di coinvolgimento dei cittadini e delle realtà attive nei luoghi in cui sorgerà la nuova sede dell'azienda. Sviluppato in sinergia con l'associazione di promozione sociale Noicoop (Consorzio Cooperative Lavoratori) e con Super, il festival delle Periferie, il progetto si compone di tre fasi: ascolto, dialogo e realizzazione. Attraverso una serie di tour, i cittadini verranno guidati a conoscere le realtà che in zona promuovono cultura, attività sociali, commerciali e solidali. “Questo nuovo percorso è ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. - (Adnkronos) - Dalla Barona a Stadera fino a Corso San Gottardo: sono questi i quartieri di Milano nei qualiCap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, avvierà undideie delle realtà attive nei luoghi in cui sorgerà la nuova sede dell'azienda. Sviluppato in sinergia con l'associazione di promozione sociale Noicoop (Consorzio Cooperative Lavoratori) e con Super, il festival delle Periferie, ilsi compone di tre fasi: ascolto, dialogo e realizzazione. Attraverso una serie di tour, iverranno guidati a conoscere le realtà che in zona promuovono cultura, attività sociali, commerciali e solidali. “Questo nuovo percorso è ...

Adnkronos : #GruppoCap avvia un progetto di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini - EcoPensiero : Let’s Green. Il concorso di Gruppo CAP che premia i comportamenti sostenibili - UTILITALIA : RT @gruppocap: [1/3] Dopo la posa della prima pietra, il nuovo edificio di Gruppo CAP prende sempre più forma e adesso è giunto il momento… - Superperiferie : RT @micheleaquila: .@Superperiferie is back: 'Ricominciano i tour di Super, per la nuova sede del gruppo Cap' - Superperiferie : RT @federicavr: Ehi voi, ricominciano i tour di @Superperiferie questo sabato. Il primo step di un bellissimo progetto per @gruppocap con @… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Cap Gruppo Cap avvia un progetto di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini Adnkronos Analisi Tecnica (Mid Cap) – Credem: occhi puntati sul supporto statico a 4,15 euro

All’interno di un quadro grafico di medio periodo moderatamente negativo, i ribassi registrati nelle ultime sedute hanno nuovamente spinto le quotazioni dei titoli del gruppo bancario di Reggio Emilia ...

Gruppo CAP, nuovo progetto di partecipazione dove sorgerà l'headquarters

Dalla Barona a Stadera fino a Corso San Gottardo: sono questi i quartieri di Milano nei quali Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, avvierà un progetto ...

All’interno di un quadro grafico di medio periodo moderatamente negativo, i ribassi registrati nelle ultime sedute hanno nuovamente spinto le quotazioni dei titoli del gruppo bancario di Reggio Emilia ...Dalla Barona a Stadera fino a Corso San Gottardo: sono questi i quartieri di Milano nei quali Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, avvierà un progetto ...