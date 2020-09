Giugliano, arrivano i dati definitivi dei candidati a sindaco: Poziello e Pirozzi divisi da 2mila voti (Di martedì 22 settembre 2020) Sono 22258 gli elettori che hanno barrato il nome sulla coalizione di Poziello alle urne. Sono 19957 quelli che hanno sostenuto Pirozzi. Ed è in questo scarto di poco più di 2mila voti che si gioca la partita del ballottaggio del 4 ottobre. A dirlo è il responso delle urne quando sono state scrutinate tutte … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 settembre 2020) Sono 22258 gli elettori che hanno barrato il nome sulla coalizione dialle urne. Sono 19957 quelli che hanno sostenuto. Ed è in questo scarto di poco più diche si gioca la partita del ballottaggio del 4 ottobre. A dirlo è il responso delle urne quando sono state scrutinate tutte … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano arrivano Giugliano, faida di camorra: arrivano condanne eccellenti dopo 41 anni dall'omicidio Maisto Teleclubitalia.it Elezioni comunali 2020, l'alleanza Pd-M5S paga in Campania: vittoria a Caivano, ballottaggi a Giugliano e Pomigliano

Vittoria al primo turno a Caivano, ballottaggio a Giugliano e Pomigliano d'Arco. Questo il verdetto delle urne in provincia di Napoli nei tre Comuni in cui si è siglata l'alleanza tra Pd e Movimento 5 ...

Pd-M5S:vittoria a Caivano,ballottaggio Giugliano,Pomigliano

Falco, civico di area Pd con cui ha già fatto l'assessore provinciale a Napoli. A Giugliano il candidato dell'alleanza Pd-M5S, Nicola Pirozzi è arrivato secondo con il 35,4% a pochissima distanza dal ...

Vittoria al primo turno a Caivano, ballottaggio a Giugliano e Pomigliano d'Arco. Questo il verdetto delle urne in provincia di Napoli nei tre Comuni in cui si è siglata l'alleanza tra Pd e Movimento 5 ...