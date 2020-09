Ds Crotone: "Abbiamo chiesto Luperto, c'è una chance di prenderlo in prestito" (Di martedì 22 settembre 2020) Peppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato di mercato e trattative col Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho contattato oggi Giuntoli e mi ha fatto intendere che c’è una ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Peppe Ursino, direttore sportivo del, ha parlato di mercato e trattative col Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho contattato oggi Giuntoli e mi ha fatto intendere che c’; una ...

