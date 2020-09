Disastro M5s, nelle Marche piove sul bagnato: il candidato presidente Mercorelli non entra neanche in Consiglio (Di martedì 22 settembre 2020) Continua la disfatta del Movimento Cinque Stelle alle regionali. Il domino di insuccessi pentastellati questa volta riguarda il candidato presidente della Regione Marche Gian Mario Mercorelli che resta fuori dal Consiglio regionale: in base alla legge elettorale marchigiana entra nell’Assemblea legislativa solo il miglior perdente. Mercorelli, anche candidato nella circoscrizione di Macerata ha visto scattare due seggi, uno a Pesaro Urbino e uno ad Ancona, ma non il suo. «Ora basta – dice in una nota – bisogna ripartire dai territori» e propone «tre passi per ricominciare: struttura territoriale, attivisti coinvolti» e una «mozione agli Stati Generali Nazionali con una proposta chiara e ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Continua la disfatta del Movimento Cinque Stelle alle regionali. Il domino di insuccessi pentastellati questa volta riguarda ildella RegioneGian Marioche resta fuori dalregionale: in base alla legge elettorale marchigiananell’Assemblea legislativa solo il miglior perdente., anchenella circoscrizione di Macerata ha visto scattare due seggi, uno a Pesaro Urbino e uno ad Ancona, ma non il suo. «Ora basta – dice in una nota – bisogna ripartire dai territori» e propone «tre passi per ricominciare: struttura territoriale, attivisti coinvolti» e una «mozione agli Stati Generali Nazionali con una proposta chiara e ...

Ultime Notizie dalla rete : Disastro M5s Disastro M5s, nelle Marche piove sul bagnato: il candidato presidente Mercorelli non entra neanche in Consiglio Open Vince il sì al referendum. La Toscana resta al centrosinistra, centrodestra espugna marche

Confermato anche Giovanni Toti in Liguria con circa il 55% contro il 38% di Ferruccio Sansa, candidato di Pd e M5s, la novità per la coalizione ... pentastellati con alcuni deputati che parlano di ...

La Toscana ritrova il Pd e perde Renzi. Spariti i 5 Stelle. Ma lo sconfitto è Salvini

Poco voto disgiunto, molto voto utile: i Dem svuotano i partiti alla loro sinistra. Forza Italia ai minimi La vittoria di Giani trainata dal risultaato dell’area fiorentina dove distanzia Ceccardi del ...

