Coronavirus, Johnson: «La diffusione è di nuovo esponenziale». E si dice pronto a schierare l'esercito per far rispettare le restrizioni (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembreNuove restrizioni per almeno sei mesi. È l'ultima decisione di Boris Johnson per il Regno Unito, in cui i casi di contagi da Covid-19 hanno raggiunto quasi quota 4 mila. Il capo dei Tory ha annunciato per la prossima settimana la presentazione in Parlamento della proposta: estendere la legislazione d'emergenza sarà l'obiettivo principale, sulla scia delle misure più rigide già adottate in primavera, nella fase più acuta della pandemia. Più tardi un discorso televisivo alla nazione il premier ha giustificato la decisione anche in base all'aumento di casi registrati in Francia e in Spagna. Il virus, ha dichiarato il premier, sta «tornando a diffondersi in maniera esponenziale».

