Coronavirus in Lombardia, 182 positivi con quasi 15mila tamponi. Due i decessi (Di martedì 22 settembre 2020) Coronavirus in Lombardia. Sono 182 i nuovi positivi in Lombardia per una percentuale pari all'1,22 per cento su 14.808 tamponi effettuati. Lo afferma il consueto report diffuso dalla Regione in cui ...

