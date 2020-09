Coronavirus, in Gb pub chiusi alle 22 e via allo smart working (Di martedì 22 settembre 2020) Il premier britannico Boris Johnson ha intenzione di presentare alla Camera dei Comuni un pacchetti di misure per contrastare la seconda ondata di Covid-19 nel Paese. Secondo il 'Guardian' pub, bar e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 settembre 2020) Il premier britannico Boris Johnson ha intenzione di presentare alla Camera dei Comuni un pacchetti di misure per contrastare la seconda ondata di Covid-19 nel Paese. Secondo il 'Guardian' pub, bar e ...

Il premier britannico Boris Johnson ha intenzione di presentare alla Camera dei Comuni un pacchetti di misure per contrastare la seconda ondata di Covid-19 nel Paese. Secondo il "Guardian" pub, bar e ...

