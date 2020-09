Chi atterra a Fiumicino e proviene dalla Francia deve fare il test per il Covid (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - A partire dal 22 settembre tutti i passeggeri in arrivo dalla Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi Hauts-de-France, Ile-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) avranno l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico esattamente come già avviene da oltre un mese per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Lo comunica Aeroporti di Roma, con riferimento all'ordinanza del 21 settembre 2020 del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Ricadono ad esempio in tale obbligo i passeggeri in arrivo a Roma Fiumicino con i voli da Parigi CDG, Parigi Orly, Marsiglia e Nizza e i passeggeri in arrivo a Roma Ciampino con i voli da Parigi Beauvais, Bordeaux e Lourdes. I passeggeri non provvisti di attestazione di un ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - A partire dal 22 settembre tutti i passeggeri in arrivo(limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi Hauts-de-France, Ile-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra) avranno l'obbligo di effettuare unmolecolare o antigenico esattamente come già avviene da oltre un mese per chida Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Lo comunica Aeroporti di Roma, con riferimento all'ordinanza del 21 settembre 2020 del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Ricadono ad esempio in tale obbligo i passeggeri in arrivo a Romacon i voli da Parigi CDG, Parigi Orly, Marsiglia e Nizza e i passeggeri in arrivo a Roma Ciampino con i voli da Parigi Beauvais, Bordeaux e Lourdes. I passeggeri non provvisti di atazione di un ...

