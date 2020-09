Cava de’Tirreni, parte la raccolta fondi per la piccola Zaira (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Si chiama “Un sogno per Zaira” la campagna di raccolta fondi su GoFundMe per aiutare una bimba di 5 anni e mezzo di Cava de’ Tirreni affetta dalla nascita da emimelia fibulare, ovvero l’assenza totale del perone sinistro e di tutti i sistemi tendine legamento che ne determinano la funzionalità. “Inoltre ha il femore corto, il ginocchio valgo e il piede sinistro in equino – spiega il padre di Zaira, Salvatore Avella – L’intervento a cui dovrebbe sottoporsi non è coperto da parte dell’assistenza sanitaria nazionale, nonostante l’interessamento costante delle associazioni di categoria in atto. Per questo “abbandono” da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni (Sa) – Si chiama “Un sogno per” la campagna disu GoFundMe per aiutare una bimba di 5 anni e mezzo dide’ Tirreni affetta dalla nascita da emimelia fibulare, ovvero l’assenza totale del perone sinistro e di tutti i sistemi tendine legamento che ne determinano la funzionalità. “Inoltre ha il femore corto, il ginocchio valgo e il piede sinistro in equino – spiega il padre di, Salvatore Avella – L’intervento a cui dovrebbe sottoporsi non è coperto dadell’assistenza sanitaria nazionale, nonostante l’interessamento costante delle associazioni di categoria in atto. Per questo “abbandono” da ...

