Al Collana paghi un’iscrizione per ogni sport, in cambio non hai nemmeno un attacapanni (Di martedì 22 settembre 2020) Gentilissimi amministratori e soci della Giano Srl, sono un iscritto al Collana fin da quando ha riaperto e ritengo utile sottoporvi alcune osservazioni, pubblicamente, non avendo purtroppo ricevuto finora alcun riscontro in privato. Stamane, mentre correvo lungo la pista, mi è venuta improvvisamente in mente l’immagine di Oriana Fallaci che fuma nervosamente ai bordi del campo e si appunta un titolo: “Lettera a uno stadio mai nato”. Ma era solo una suggestione, un fantasma della mia mente spuntato tra rovi, mattoni e cespugli incolti del nostro amato impianto del Vomero. Vengo al punto. Di ritorno a Napoli, dopo anni trascorsi a Roma avevo accolto con piacere la notizia della riapertura del Collana, stadio a cui sono legatissimo anche per motivi familiari (uno su tutti, mio padre, che ho perso la settimana scorsa, si vantava di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Gentilissimi amministratori e soci della Giano Srl, sono un iscritto alfin da quando ha riaperto e ritengo utile sottoporvi alcune osservazioni, pubblicamente, non avendo purtroppo ricevuto finora alcun riscontro in privato. Stamane, mentre correvo lungo la pista, mi è venuta improvvisamente in mente l’immagine di Oriana Fallaci che fuma nervosamente ai bordi del campo e si appunta un titolo: “Lettera a uno stadio mai nato”. Ma era solo una suggestione, un fantasma della mia mente spuntato tra rovi, mattoni e cespugli incolti del nostro amato impianto del Vomero. Vengo al punto. Di ritorno a Napoli, dopo anni trascorsi a Roma avevo accolto con piacere la notizia della riapertura del, stadio a cui sono legatissimo anche per motivi familiari (uno su tutti, mio padre, che ho perso la settimana scorsa, si vantava di ...

