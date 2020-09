Agnelli: «Messa in sicurezza conti Juve è una priorità» (Di martedì 22 settembre 2020) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha scritto l’annuale lettera agli azionisti del club bianconero, che apre il fascicolo di bilancio della società. “Cari Campioni d’Italia, è con grande orgoglio che uso questo appellativo nei vostri confronti per la nona volta consecutiva. Il dibattito calcistico tende a consumare rapidamente ogni notizia, ogni partita, ogni stagione, … L'articolo Agnelli: «Messa in sicurezza conti Juve è una priorità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 settembre 2020) Il presidente dellantus Andreaha scritto l’annuale lettera agli azionisti del club bianconero, che apre il fascicolo di bilancio della società. “Cari Campioni d’Italia, è con grande orgoglio che uso questo appellativo nei vostri confronti per la nona volta consecutiva. Il dibattito calcistico tende a consumare rapidamente ogni notizia, ogni partita, ogni stagione, … L'articolo: «inè una priorità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Agnelli: «Messa in sicurezza conti Juve è una priorità» - mario_cama : RT @CalcioFinanza: Agnelli: «Messa in sicurezza conti Juve è una priorità» - TUTTOINTER : RT @CalcioFinanza: Agnelli: «Messa in sicurezza conti Juve è una priorità» - MichelMercury : RT @CalcioFinanza: Agnelli: «Messa in sicurezza conti Juve è una priorità» - Vittoriog82 : RT @CalcioFinanza: Agnelli: «Messa in sicurezza conti Juve è una priorità» -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Messa X Factor, Emma litiga con Manuel Agnelli e poi si scusa: «Ho detto una ca**ata» Il Messaggero Masala (Gazzetta): "Pirlo ok con McKennie e Frabotta. La Juve fa davvero la rivoluzione"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha commentato l'esordio della Juventus di Pirlo: "I pluricampioni (da nove anni di fila) battono la 15a nel torneo precedente, segna anche ...

Pirlo vince con McKennie e Frabotta: la Juve fa davvero la rivoluzione

I pluricampioni (da nove anni di fila) battono la 15ª nel torneo precedente, segna anche Ronaldo. Che c’è di strano? Juve-Samp 3-0 appare il più scontato dei risultati. In questo dilatato turno d’aper ...

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha commentato l'esordio della Juventus di Pirlo: "I pluricampioni (da nove anni di fila) battono la 15a nel torneo precedente, segna anche ...I pluricampioni (da nove anni di fila) battono la 15ª nel torneo precedente, segna anche Ronaldo. Che c’è di strano? Juve-Samp 3-0 appare il più scontato dei risultati. In questo dilatato turno d’aper ...