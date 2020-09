The Elder Scrolls 6 e Starfield saranno su Xbox Game Pass al day one (Di lunedì 21 settembre 2020) La notizia di Microsoft che ha acquisito ZeniMax e di conseguenza anche Bethesda, ha lasciato tutti a bocca aperta. L'acquisizione ovviamente include alcuni franchise famosi come DOOM, Fallout e The Elder Scrolls. Ma come parte delle notizie sull'acquisizione, le società hanno anche ricordato che giochi first party come Starfield saranno disponibili su Xbox Game Pass al momento del lancio.L'annuncio di Bethesda menziona specificamente Starfield: "Microsoft aumenterà da 15 a 23 team di studio creativi e aggiungerà gli iconici franchise di Bethesda a Xbox Game Pass. Ciò include l'intenzione di Microsoft di portare i futuri giochi di Bethesda su Xbox ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) La notizia di Microsoft che ha acquisito ZeniMax e di conseguenza anche Bethesda, ha lasciato tutti a bocca aperta. L'acquisizione ovviamente include alcuni franchise famosi come DOOM, Fallout e The. Ma come parte delle notizie sull'acquisizione, le società hanno anche ricordato che giochi first party comedisponibili sual momento del lancio.L'annuncio di Bethesda menziona specificamente: "Microsoft aumenterà da 15 a 23 team di studio creativi e aggiungerà gli iconici franchise di Bethesda a. Ciò include l'intenzione di Microsoft di portare i futuri giochi di Bethesda su...

