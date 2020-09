Sindaco, ma che fa? Mastella si fa beffe del silenzio elettorale (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Uno scivolone, una caduta di stile o un gesto in spregio alle regole? Comunque la si ponga, il Sindaco Clemente Mastella non ci sta facendo bella figura. Sulla sua pagina Facebook, con somma sorpresa di molti, il primo cittadino ha pubblicato un vero e proprio messaggio elettorale a urne ancora aperte (le votazioni per referendum, regionali e amministrative si chiuderanno alle ore 15 di oggi). Ma chi pensa che la fascia tricolore sia legalmente nel torto resterà meravigliato. C’è infatti un vuoto legislativo legato ai social e ad internet in generale, nonostante siano essi stessi ai giorni nostri uno dei principali veicoli di pubblicità. Questione di norme non aggiornate, buchi nei quali è possibile infilarsi con astuzia con la consapevolezza che – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Uno scivolone, una caduta di stile o un gesto in spregio alle regole? Comunque la si ponga, ilClementenon ci sta facendo bella figura. Sulla sua pagina Facebook, con somma sorpresa di molti, il primo cittadino ha pubblicato un vero e proprio messaggioa urne ancora aperte (le votazioni per referendum, regionali e amministrative si chiuderanno alle ore 15 di oggi). Ma chi pensa che la fascia tricolore sia legalmente nel torto resterà meravigliato. C’è infatti un vuoto legislativo legato ai social e ad internet in generale, nonostante siano essi stessi ai giorni nostri uno dei principali veicoli di pubblicità. Questione di norme non aggiornate, buchi nei quali è possibile infilarsi con astuzia con la consapevolezza che – ...

