Secondo exit poll Rai. Toscana, ora il centrosinistra trema (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo il Secondo exit poll pubblicato da Affari Italiani sulle Regionali che hanno visto gli italiani al voto tra il 20 e il 21 settembre, il governatore in carica Vincenzo De Luca si troverebbe ampiamente avanti in Campagnia con una percentuale di consenso tra il 51 e il 55%, in netto vantaggio su Stefano Caldoro del centrodestra (27-31%) e su Valeria Ciarambino del M5S (12-16%). In Liguria, invece, Giovanni Toti del centrodestra avanti (52,5-56-5%) su Ferruccio Sansa (35-39%) del centrosinistra. Nelle Marche, una delle Regioni alla vigilia più incerta, sarebbe avanti il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli (46,5-50,5%) avanti su Maurizio Mangialdi del centrosinistra (35-39%) e su Gianmarco Mercorelli del Movimento Cinque Stelle (8-12%). In Puglia il risultato ...

