Regionali: l'affluenza in Toscana rassicura il Pd, la Lega non molla (Di lunedì 21 settembre 2020) La buona rappresentanza di elettori alle Regionali fa sorridere Giani. La Ceccardi sogna il sorpasso nel finale, ma i numeri sono dalla parte del candidato dem. Siamo ormai alla resa dei conti per quanto riguarda la prima tornata elettorale di questo 2020. Oltre al referendum costituzionale per l'eventuale taglio del numero dei parlamentari, infatti, in … L'articolo Regionali: l'affluenza in Toscana rassicura il Pd, la Lega non molla proviene da www.meteoweek.com.

lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - Agenzia_Ansa : #Elezioni, l'#affluenza provvisoria alle 23 al #referendumcostituzionale si avvicina al 40%. Analoga la percentuale… - iltirreno : Alle 23 in Toscana per le regionali ha votato il 45,89% degli aventi diritto - camilla_staff : RT @pietroraffa: ??Alle Regionali del 2015 l'#affluenza in Toscana fu del 48,28%. Alle 23 di ieri sera era già del 45,89%. E c'è ancora temp… - infoitinterno : L’affluenza alle 23: oltre il 39% per il Referendum, 41% per le Regionali. Riaprono i seggi -

