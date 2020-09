Referendum, trionfa il Sì | Regionali, 3-3 tra centrodestra e centrosinistra (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiuse le operazioni di voto per Referendum, suppletive del Senato, Regionali e amministrative. trionfa il Sì al Referendum , mentre per le Regionali, Luca Zaia dilaga e si conferma in Veneto. Grande ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiuse le operazioni di voto per, suppletive del Senato,e amministrative.il Sì al, mentre per le, Luca Zaia dilaga e si conferma in Veneto. Grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Referendum trionfa Referendum, trionfa il "Sì": ora l'Italia avrà meno Parlamentari Il Faro Online Salvini: 'Non chiedo le elezioni anticipate' Vince il sì al referendum con quasi il 70%, Al Centro Destra 3 Regioni: Liguria, Marche e Veneto

'Tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia'. Il 3 a 3 di questa tornata di Regionali è caratterizzato da un forte protagonismo dei president ...

e il centrodestra che trionfa in Veneto e Liguria, strappando al centrosinistra le Marche. Sono questi, a spoglio concluso per il referendum e ancora in corso per le regionali, i principali risultati ...

'Tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia'. Il 3 a 3 di questa tornata di Regionali è caratterizzato da un forte protagonismo dei president ...e il centrodestra che trionfa in Veneto e Liguria, strappando al centrosinistra le Marche. Sono questi, a spoglio concluso per il referendum e ancora in corso per le regionali, i principali risultati ...