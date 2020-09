Rc auto - Prezzi in calo nel secondo trimestre dell'anno (Di lunedì 21 settembre 2020) Lassicurazione per lauto è stata meno cara nel secondo trimestre dellanno, anche grazie al coronavirus: è quanto rileva lIvass nel consueto bollettino statistico. Da aprile a giugno, gli italiani hanno pagato un prezzo medio di 383 euro per la copertura Rc della loro vettura, con un risparmio su base annua di circa 22 euro, corrispondente a una diminuzione del 5,4%.Anche la scatola nera incide. Nel mese di aprile, in piena pandemia e con le restrizioni al traffico ancora in vigore, la riduzione media del premio è arrivata al 5,9%, per poi attenuarsi nei mesi successivi (-5,4% a maggio e -4,9% a giugno). Il calo delle tariffe è andato di pari passo a una diminuzione dei contratti (-3,4%, con un picco del -8,6% ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 settembre 2020) Lassicurazione per lè stata meno cara nel, anche grazie al coronavirus: è quanto rileva lIvass nel consueto bollettino statistico. Da aprile a giugno, gli italiani hpagato un prezzo medio di 383 euro per la copertura Rca loro vettura, con un risparmio su base annua di circa 22 euro, corrispondente a una diminuzione del 5,4%.Anche la scatola nera incide. Nel mese di aprile, in piena pandemia e con le restrizioni al traffico ancora in vigore, la riduzione media del premio è arrivata al 5,9%, per poi attenuarsi nei mesi successivi (-5,4% a maggio e -4,9% a giugno). Ile tariffe è andato di pari passo a una diminuzione dei contratti (-3,4%, con un picco del -8,6% ...

(Teleborsa) - Il prezzo effettivo medio della garanzia RC auto per il secondo trimestre del 2020 è di 383 euro, in diminuzione del 5,4 per cento su base annua (circa 22 euro). L’indagine Ivass ha rile ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 set - Il prezzo medio effettivo della Rc auto in Italia nel secondo trimestre, quello del lockdown, e' risultato pari a 383 euro con un calo di 22 euro (-5,4% ...

L’assicurazione per l’auto è stata meno cara nel secondo trimestre dell’anno, anche “grazie” al coronavirus: è quanto rileva l’Ivass nel consueto bollettino statistico. Da aprile a giugno, gli ...

