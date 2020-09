(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "I meccanismi decisionali" dell'Onu "non possono che essere ispirati" all'obiettivo della pacifica convivenza "e alla più ampia partecipazione. Abbiamo di fronte avversari temibili: l'intolleranza, il sottosviluppo, le disuguaglianze, i cambiamenti climatici. Deve accrescersi l'efficacia delle iniziative di pace che costituiscono il cuore delle azioni del Palazzo di Vetro". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in videomessaggio in occasione del 75esimo anniversario delle Nazioni unite. "Ciascuna generazione -aggiunge il Capo dello Stato- ha le sue prove. Si riaffacciano le crisi umanitarie che, a loro volta, provocano crisi migratorie; il terrorismo; una rinnovata corsa al riarmo: determinano nuove tensioni e pongono, in discussione, la fiducia tra i Paesi. La, ...

TV7Benevento : **Onu: Mattarella, 'diplomazia preventiva per fermare conflitti**... - TV7Benevento : **Onu: Mattarella, 'non ignoriamo limiti ma ha reso il mondo migliore'**... - GiuliaRadovan : RT @Onuitalia: #UNGA75: @MAZappia, #pandemia e’ chiamata alle armi; Mattarella a vertice su 75 anni ????Onu - MatteoBressan81 : RT @Onuitalia: #UNGA75: @MAZappia, #pandemia e’ chiamata alle armi; Mattarella a vertice su 75 anni ????Onu - Onuitalia : #UNGA75: @MAZappia, #pandemia e’ chiamata alle armi; Mattarella a vertice su 75 anni ????Onu -

Ultime Notizie dalla rete : **Onu Mattarella

SassariNotizie.com

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio in occasione del 75esimo anniversario dell'Onu. Le Nazioni Unite sono "state un formidabile strumento della ...Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio in occasione del ... La diplomazia, preventiva, per scongiurare conflitti è la via che si ripropone. L’Onu deve poter ...