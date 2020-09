Milan, quarantena finita per Leao: presto tornerà in gruppo (Di lunedì 21 settembre 2020) Rafael Leao ha terminato la quarantena ed è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo Rafael Leao, che aveva confessato la sua positività al Covid-19 attraverso i suoi social, è pronto a tornare ad allenarsi e a riabbracciare i suoi compagni. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, il portoghese ha terminato la quarantena e nei prossimi giorni potrà indossare nuovamente gli scarpini e tornare in campo. Pioli lo attende e Leao dovrà rispondere presente in questa sua seconda stagione al Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Rafaelha terminato laed è pronto a tornare ad allenarsi inRafael, che aveva confessato la sua positività al Covid-19 attraverso i suoi social, è pronto a tornare ad allenarsi e a riabbracciare i suoi compagni. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, il portoghese ha terminato lae nei prossimi giorni potrà indossare nuovamente gli scarpini e tornare in campo. Pioli lo attende edovrà rispondere presente in questa sua seconda stagione al. Leggi su Calcionews24.com

