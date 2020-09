Manchester City, partenza col botto: tris al Wolverhampton, sorride Guardiola (Di lunedì 21 settembre 2020) Buon debutto da parte del Manchester City che apre la propria stagione in Premier con una vittoria in esterna sul campo dei lupi del Wolverhampton. tris firmato dai gol di De Bruyne al 20′ dagli undici metri, dal gioiellino Foden con un sinistro al 32′ e dalla botta in chiusura di gara di Gabriel Jesus. A niente vale la rete del momentaneo 1-2 di Raul Jimenez (78′) per i lupi. Foto: Twitter City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Buon debutto da parte delche apre la propria stagione in Premier con una vittoria in esterna sul campo dei lupi delfirmato dai gol di De Bruyne al 20′ dagli undici metri, dal gioiellino Foden con un sinistro al 32′ e dalla botta in chiusura di gara di Gabriel Jesus. A niente vale la rete del momentaneo 1-2 di Raul Jimenez (78′) per i lupi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

