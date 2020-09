Lavoratori ex Ilva in protesta occupano la statale Appia

Leggi su dire

(Di lunedì 21 settembre 2020) BARI – Hanno occupato la statale Appia che corre vicino allo stabilimento ArcelorMittal di Taranto perche' "in ansia sul loro futuro", dicono. Sono alcuni degli operai in cassaintegrazione che stanno presidiando la fabbrica all'interno della quale e' in corso la riunione dei segretari di Fiom, Film e Uilm che stanno decidendo quali forme di protesta intraprendere."I lavoratori sono esasperati, il clima e' rovente perche' nella fabbrica c'e' troppa incertezza", spiegano fonti sindacali.