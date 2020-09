Lampedusa sotto assedio: in 12 ore sbarcati oltre 400 clandestini. Hotspot pronto a esplodere (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Ancora sbarchi su sbarchi a Lampedusa, dove l’Hotspot – svuotato appena due settimane fa – sta nuovamente per esplodere, con 1.200 immigrati stipati a fronte di una capienza di soli 192 posti. E’ emergenza continua nell’isola siciliana: dalle 19 di ieri sono circa 20 gli sbarchi registrati e, in poco più di 12 ore sono sbarcati più di 400 clandestini, la maggior parte tunisini. Ieri in sole 24 ore erano stati 26 gli sbarchi con gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso. Da settimane, complice il governo giallofucsia, l’isola è praticamente sotto continuo assedio di barche e barchini (per non parlare delle Ong). Arriva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Ancora sbarchi su sbarchi a, dove l’– svuotato appena due settimane fa – sta nuovamente per, con 1.200 immigrati stipati a fronte di una capienza di soli 192 posti. E’ emergenza continua nell’isola siciliana: dalle 19 di ieri sono circa 20 gli sbarchi registrati e, in poco più di 12 ore sonopiù di 400, la maggior parte tunisini. Ieri in sole 24 ore erano stati 26 gli sbarchi con gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso. Da settimane, complice il governo giallofucsia, l’isola è praticamentecontinuodi barche e barchini (per non parlare delle Ong). Arriva ...

Le Ong sono tornate a operare a pieno ritmo nel Mediterraneo e ad avanzare pretese sui confini italiani con la nave Alan Kurdi. L'inviolabilità dei confini è solo una chimera, basta verificare ciò che ...

