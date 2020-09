Fallout New Vegas 2 diventa un sogno realizzabile? Obsidian risponde ai fan e accende l'hype (Di lunedì 21 settembre 2020) Solo pochi istanti fa è arrivata una delle più grandi sorprese dell'anno. Microsoft ha infatti annunciato di aver acquisito ZeniMax e Bethesda con tutte le IP e studi per la cifra di 7,5 miliardi di dollari. Sappiamo che oltre ai titoli già pubblicati sul mercato, anche The Elder Scrolls 6 e Starfield saranno disponibili il giorno del lancio su Xbox Game Pass, ma i fan ora chiedono a gran voce il ritorno di uno dei più iconici capitoli di Fallout, ovvero New Vegas 2.Con l'acquisizione di Bethesda, che fa parte di Xbox Game Studios, i creatori di Fallout e Obsidian diventano società sorelle che dipendono dalla stessa azienda: Microsoft. Le IP e la forza lavoro di entrambi sono ora di proprietà di Microsoft, quindi sembra non esserci nulla che impedisca a ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Solo pochi istanti fa è arrivata una delle più grandi sorprese dell'anno. Microsoft ha infatti annunciato di aver acquisito ZeniMax e Bethesda con tutte le IP e studi per la cifra di 7,5 miliardi di dollari. Sappiamo che oltre ai titoli già pubblicati sul mercato, anche The Elder Scrolls 6 e Starfield saranno disponibili il giorno del lancio su Xbox Game Pass, ma i fan ora chiedono a gran voce il ritorno di uno dei più iconici capitoli di, ovvero New2.Con l'acquisizione di Bethesda, che fa parte di Xbox Game Studios, i creatori dino società sorelle che dipendono dalla stessa azienda: Microsoft. Le IP e la forza lavoro di entrambi sono ora di proprietà di Microsoft, quindi sembra non esserci nulla che impedisca a ...

Su Twitter, dopo aver dato il benvenuto a Bethesda nella famiglia di Xbox, Obsidian ha voluto rispondere direttamente ad un utente che chiedeva se "Fallout New Vagas 2 fosse una possibilità adesso".

Obsidian risponde a chi chiede Fallout New Vegas 2 dopo l’acquisizione di Bethesda

Si potrebbe pensare a quegli amori (amori?) che fanno giri immensi e poi ritornano, ma il pensiero di tutti noi è andato proprio a lui: Fallout New Vegas. Dobbiamo immaginare che questo nuovo ...

Fallout 4 Miami: un video mostra la Florida post-apocalittica dell'enorme mod

Il collettivo di modder che, dal 2018 ad oggi, si sta cimentando nello sviluppo dell'espansione fan made di Fallout 4 Miami pubblica un nuovo video che testimonia la bontà di questo progetto amatorial ...

