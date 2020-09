Exit poll: in Toscana avanti il centrosinistra, Puglia in bilico, Liguria a Toti (Di lunedì 21 settembre 2020) Un testa a testa tra Fitto ed Emiliano. in Toscana il centro sinistra con Giani è avanti di 3 punti. Questi i primi risultati sencondo gli Exit poll. Anche Toti per il momento è avanti in Liguria nettamente su Sansa. Vittoria schiacciante per Zaia nel Veneto (72-76% la forbice), Lorenzoni sarebbe per il momento tra il 16% e il 20%. Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Un testa a testa tra Fitto ed Emiliano. inil centro sinistra con Giani èdi 3 punti. Questi i primi risultati sencondo gli. Ancheper il momento èinnettamente su Sansa. Vittoria schiacciante per Zaia nel Veneto (72-76% la forbice), Lorenzoni sarebbe per il momento tra il 16% e il 20%.

