Ex Palermo: Stefano Colantuono torna in Serie C. Firma con la Sambenedettese ma non come allenatore (Di lunedì 21 settembre 2020) Stefano Colantuono ritorna nella sua Sambenedettese.Dove tutto è cominciato: era il 2002 quando il tecnico originario di Roma iniziava la sua carriera da allenatore e lo faceva sedendo sulla panchina del club di San Bendetto del Tronto. Poi l'approdo in Sicilia, alla guida del Catania, e a seguire l'avvio di una carriera importante divisa tra campionato cadetto e Serie A. Nel 2007 arriva la chiamata del Palermo nel massimo campionato italiano, dove ottiene un undicesimo posto in classifica a fine stagione e due esoneri, il primo a novembre dello stesso anno (per poi essere richiamato a marzo del 2008, quattro mesi dopo, dall'allora patron del Palermo Maurizio Zamparini) e il secondo, definitivo, all'inizio della stagione 2008/2009.Sampdoria, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020)rinella sua.Dove tutto è cominciato: era il 2002 quando il tecnico originario di Roma iniziava la sua carriera dae lo faceva sedendo sulla panchina del club di San Bendetto del Tronto. Poi l'approdo in Sicilia, alla guida del Catania, e a seguire l'avvio di una carriera importante divisa tra campionato cadetto eA. Nel 2007 arriva la chiamata delnel massimo campionato italiano, dove ottiene un undicesimo posto in classifica a fine stagione e due esoneri, il primo a novembre dello stesso anno (per poi essere richiamato a marzo del 2008, quattro mesi dopo, dall'allora patron delMaurizio Zamparini) e il secondo, definitivo, all'inizio della stagione 2008/2009.Sampdoria, ...

