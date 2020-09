Emmy Awards 2020 | i look più belli delle celeb sul red carpet virtuale

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) In cerca di look casalinghi dal taglio sartoriale? Guardare la 72esima edizione degli Emmy Awards, please. In una cerimonia di premiazioni delle serie Tv senza precedenti (con il presentatore Jimmy Kimmel allo Staples Center di Los Angeles praticamente deserto), orfana di flash e red carpet ufficiale, con i candidati collegati a distanza, nell’anno più assurdo che tutti noi ci troviamo a vivere, le celeb si sono comunque vestite a festa e dato spettacolo à la page, per fortuna. The show must go on, d’altronde. E anche il gira la moda degli outfit non è si fermato. Chi a casa propria, chi in cortile, chi in una camera d’albergo, i divi hanno comunque tenuta alta la bandiera dello stile per celebrare il meglio della televisione.