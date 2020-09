Elezioni regionali Liguria, gli exit poll: Toti 53%, Sansa 33% / MAPPA / DIRETTA (Di lunedì 21 settembre 2020) La Si chiudono le urne e adesso parte lo spoglio per le Elezioni regionali in Liguria. Secondo gli exit poll il candidato del centrodestra Giovanni Toti è tra il 53% e il 57%, mentre Ferruccio ... Leggi su lanazione (Di lunedì 21 settembre 2020) La Si chiudono le urne e adesso parte lo spoglio per lein. Secondo gliil candidato del centrodestra Giovanniè tra il 53% e il 57%, mentre Ferruccio ...

