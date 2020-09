Duplice omicidio a Lecce | uccisi l’arbitro Daniele De Santis e la compagna | scatta la caccia all’uomo

(Di martedì 22 settembre 2020)De, arbitro 33enne, ed Eleonora Manta, suadi 30 anni, sono stati. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, ilè avvenuto in un condominio nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del dramma ci sarebbe una lite, con urla sentite da alcuni testimoni. All’arrivo del 118, i due erano già morti: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Il delitto potrebbe avere un movente passionale. Le due vittime sono state raggiunte da numerose coltellate e i testimoni avrebbero visto fuggire dal luogo del delitto un uomo. Deera conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro ...

fanpage : L'uomo accoltellato a morte nei pressi della stazione è l'arbitro Daniele De Santis, aveva solo 30 anni - poliziadistato : Agrigento operazione #poliziadistato e Polizia federale belga ha permesso la cattura di 7 persone ritenute responsa… - worldnews911 : Duplice omicidio a Lecce, uccisi un uomo e una donna - CalcioWeb : ???? Duplice omicidio a #Lecce, uccisi l’arbitro Daniele #DeSantis e la compagna: scatta la caccia all’uomo ???? - - SmorfiaDigitale : Duplice omicidio a Lecce, uccisi un uomo e una donna -

Ultime Notizie dalla rete : Duplice omicidio

Tragedia a Lecce, dove nella tarda serata di lunedì 21 settembre 2020 si è consumato un duplice omicidio ai danni dell’arbitro Daniele De Santis e della compagna, Eleonora Manta. Le forze dell’ordine ...Un uomo e una donna sono stati accoltellati e uccisi questa sera a Lecce in un condominio. Il duplice delitto sarebbe avvenuto in un condominio nei pressi del sottopasso per Monteroni, in via Montello ...