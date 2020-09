Costa Crociere torna a Napoli | ecco Diadema | seconda nave della compagnia a riprendere il mare

(Di lunedì 21 settembre 2020)ta a fare scalo acon. La, che è laitaliana ailcon ospiti a bordo, è arrivata in porto stamattina, alle ore 8 circa, nell’ambito di una crociera di una settimana dedicata alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia. L’itinerario, riservato solo a ospiti residenti in Italia, è partito da Genova sabato 19 settembre, ha fatto tappa ieri a Civitavecchia e nei prossimi giorni visiterà anche a Palermo, Cagliari e La Spezia.farà scalo nuovamente nelle prossime settimane a ...

InfoMarittime : Stamattina lo scalo di Costa Diadema. A ottobre arriva anche AIDAblu e, probabilmente, anche Costa Smeralda - Costa_Press : Le crociere di @costacrociere tornano anche a #Napoli. E' arrivata stamattina in porto #CostaDiadema. Da ottobre A… - alecavo : RT @DellAntic: Crociere, gli occhi del mondo sui porti liguri. E Costa insiste sul nuovo terminal a Genova - DellAntic : Crociere, gli occhi del mondo sui porti liguri. E Costa insiste sul nuovo terminal a Genova - Freedomtripita1 : “Finalmente le crociere Costa tornano anche a Genova e in Liguria, la nostra casa da oltre 70 anni. La ripartenza d… -

